Elizabeth Duval: "Europa debe reconocer que hay un problema y el surgimiento de un dictador al otro lado del Atlántico"

La filósofa advierte de que la deriva autoritaria de Trump no es nueva y alerta sobre su impacto en las elecciones de noviembre: "Habrá que ver cómo llegamos a noviembre y cómo, a través de esta guerra, Trump intenta continuar su camino de erosión y destrucción de la democracia estadounidense".

En Al Rojo Vivo, la filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reunir a aliados occidentales en lo que él mismo ha denominado una "Junta de Paz".

Este organismo, concebido inicialmente como un ente limitado para supervisar la reconstrucción de Gaza tras dos años de guerra con Israel, ha visto ampliado su alcance hasta abarcar conflictos internacionales de muy distinta naturaleza. De hecho, el borrador de la carta enviado junto a las invitaciones ya no menciona siquiera Gaza, lo que evidencia un cambio sustancial en su propósito original.

Duval fue especialmente crítica con la iniciativa, a la que describe como "una junta de autócratas montada por Trump". Y añade una reflexión clave: "Lo curioso cuando hablamos de una junta de autócratas es que muchas veces obviamos que Trump también es un autócrata".

La filósofa recuerda que esta deriva autoritaria no es nueva y advierte del impacto que podría tener en las elecciones previstas para este mes de noviembre. Cita informaciones de The Washington Post que señalan cómo el trumpismo ha empezado a preparar planes para conceder poderes excepcionales al presidente, incluyendo el posible despliegue de la Guardia Nacional y la retirada del control de los procesos electorales a los Estados, que constitucionalmente son los responsables de organizarlos.

"Habrá que ver cómo llegamos a noviembre —señala— y cómo, a través de esta guerra, Trump intenta continuar su camino de erosión y destrucción de la democracia estadounidense".

Duval concluye con una advertencia dirigida a Europa: "Tenemos que empezar a reconocer que existe un problema serio y que, al otro lado del Atlántico, está emergiendo también un dirigente con rasgos claramente dictatoriales".