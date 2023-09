La filósofa y escritora Elisabeth Duval ha defendido en Al Rojo Vivo la actuación de las jugadoras de fútbol de la selección femenina que reclaman una restructuración de la RFEF. Porque realmente se trata de eso: de cambios estructurales y no de cambios puntuales.

Así se ha referido Duval a la frase de la filósofa francesa Simone de Beauvoir que decía: "El opresor no sería tan fuerte si no contase con cómplices entre sus propios oprimidos", porque esto no es una cuestión -asegura Duval- de Luis Rubiales o de Montse Tomé sino que va más allá.

"Como denunciaban las campeones se trata de una cuestión estructural del fútbol y de la RFEF y tiene que implicar una transformación profunda", asegura la escritora. Es por ello -añade- que "no se van a confirmar con las migajas sino que hay que actuar y hasta que no se actúe, las protestas de las jugadoras es lo más justo del mundo".