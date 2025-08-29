Ahora

Incendios en Castilla y León

Elizabeth Duval, tras la comparecencia de Mañueco: "Si tienes a los brigadistas protestando fuera, lo que tienes que hacer es escucharlos; si no, no lo estás haciendo bien"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval analiza en este vídeo la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, así como las protestas de los brigadistas a las puertas de las Cortes.

Duval

Tras la comparecencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios de esta comunidad, la filósofa y escritora Elizabeth Duval señala que "está muy bien que ahora Mañueco agradezca los esfuerzos del Gobierno central o de la coordinación entre administraciones, pero eso no es lo que ha hecho el PP".

Lo que hemos visto del PP, añade Duval, "han sido los intentos partidistas de quitarse responsabilidades, echar balones fuera y decir que todo ha sido culpa de una mala actuación del Gobierno central".

Por otro lado, en cuanto a las protestas de los brigadistas hacia el Gobierno de CyL, especialmente hacia el consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, Duval afirma que lo que tienen que hacer Mañueco es "escucharlos".

"Lo que tienes que hacer es dar cuenta de cuáles son sus peticiones, y si no lo haces, es que no lo estás haciendo bien y no estás atendiendo a lo que tiene que mejorar para que no vuelvan a darse tragedias así", concluye la escritora. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  5. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños