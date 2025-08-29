Elizabeth Duval, tras la comparecencia de Mañueco: "Si tienes a los brigadistas protestando fuera, lo que tienes que hacer es escucharlos; si no, no lo estás haciendo bien"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval analiza en este vídeo la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, así como las protestas de los brigadistas a las puertas de las Cortes.

Tras la comparecencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios de esta comunidad, la filósofa y escritora Elizabeth Duval señala que "está muy bien que ahora Mañueco agradezca los esfuerzos del Gobierno central o de la coordinación entre administraciones, pero eso no es lo que ha hecho el PP".

Lo que hemos visto del PP, añade Duval, "han sido los intentos partidistas de quitarse responsabilidades, echar balones fuera y decir que todo ha sido culpa de una mala actuación del Gobierno central".

Por otro lado, en cuanto a las protestas de los brigadistas hacia el Gobierno de CyL, especialmente hacia el consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, Duval afirma que lo que tienen que hacer Mañueco es "escucharlos".

"Lo que tienes que hacer es dar cuenta de cuáles son sus peticiones, y si no lo haces, es que no lo estás haciendo bien y no estás atendiendo a lo que tiene que mejorar para que no vuelvan a darse tragedias así", concluye la escritora. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.