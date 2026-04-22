Eduardo Saldaña: "Estamos en una situación de incertidumbre absoluta en la que nadie sabe realmente cómo EEUU puede salir del berenjenal en el que se ha metido"

En Al Rojo Vivo, el codirector de 'El Orden Mundial' ha analizado la situación en Oriente Próximo y el papel de Estados Unidos en el conflicto con Irán, destacando además el posicionamiento de Teherán: "Vemos a un Irán envalentonado, en el que cada día que aguanta es una victoria".

En Al Rojo Vivo, el codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña, ha analizado la situación en Oriente Próximo y el papel de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

A primera hora de este miércoles estaba previsto que concluyera el alto el fuego entre Washington y Teherán, una tregua supeditada a unas conversaciones que debían haberse celebrado en Islamabad (Pakistán). Sin embargo, esas negociaciones no han tenido lugar y el alto el fuego se ha prorrogado hasta que Irán presente una propuesta y concluyan los contactos, sea cual sea su resultado.

En este contexto, Saldaña ha sido contundente: "La cuestión de fondo es que estamos en una incertidumbre absoluta. Nadie sabe realmente cómo Estados Unidos puede salir del berenjenal en el que se ha metido. Estamos ante uno de los mayores errores estratégicos de las últimas décadas".

Por otro lado, ha subrayado el posicionamiento de Teherán: "Vemos a un Irán envalentonado, en el que cada día que aguanta es una victoria".

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