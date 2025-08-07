Eduardo Saldaña analiza la figura de Donald Trump: "Es un perfil que adora que el CEO de una compañía se pliegue ante él"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha destacado que siempre ha habido una relación "estrecha" entre los presidentes y las empresas, señalando que la diferencia es que Trump no tiene reparos en "mostrarlo públicamente".

Eduardo Saldaña ha analizado la figura de Donald Trump, destacando que se trata de un perfil que ha crecido en un entorno de medios de comunicación republicanos. "Toda su figura se ha construido siendo un líder potente", ha explicado.

De esta forma, ha señalado que esto es algo que lleva a cabo tanto a nivel político como a nivel interno para "dominar" a las empresas estadounidenses.

El codirector de 'El Orden Mundial' ha reaccionado a su relación, por ejemplo, con el CEO de Apple, explicando que entre los presidentes y las empresas siempre ha habido una "relación estrecha". "Trump no tiene reparo a la hora de mostrar esto públicamente", ha aclarado.

Un momento que ha aprovechado para aclarar que se trata de un perfil que adora que el CEO de una compañía "se pliegue ante él". "Le gusta hacer estas representaciones públicas", ha asegurado, indicando que está convencido que seguiremos viendo cómo continúa por esa línea.