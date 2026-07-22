Eduardo Rubiño desvela si el caso Leire incomoda a los socios del Gobierno: "En este caso no hay lawfare, como sí lo hay claramente en otras causas"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, analiza en Al Rojo Vivo las últimas novedades del caso Leire y sus consecuencias políticas.

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, responde en Al Rojo Vivo a cuánto preocupa e incomoda el caso Leire a los socios del Gobierno. "Sin duda, no creo que se pueda decir de Leire Díez que era Antoñita la fantástica, como se ha pretendido decir".

Señala, además, que "así como sí hay otras causas [que afectan al Gobierno o al PSOE] en las que claramente hay un evidente lawfare", en este caso concreto [caso Leire], "a mí me parece que lo que hay es una chapuza por parte de algunas personas del PSOE que tienen que dirimir las responsabilidades y que se tiene que hacer una limpieza en torno a lo que ha sucedido", subraya Rubiño.

En el caso de Cristina Narbona, en cambio, asegura el político de Más Madrid que se ha mantenido firme en su versión: "Lo que ha explicado es coherente, a diferencia de lo que hemos visto con la directora de la Guardia Civil, donde sí que hemos visto cómo se fue metiendo en contradicciones".

Ahora bien, ¿que se le puedan pedir responsabilidades políticas a ella o a miembros del PSOE por todo lo que está sucediendo?, pregunta Rubiño. "Desde luego que sí", apunta él mismo. "Creemos que el PSOE tiene que limpiar su casa", remata Rubiño.

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