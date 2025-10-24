Eduardo Rubiño, sobre el colapso en pruebas radiológicas de Madrid: "Es un modelo que manda a los pacientes rentables a la sanidad privada"

¿Qué ha dicho? El portavoz de Más Madrid critica el "numerito" de los consejeros de Sanidad del PP levantándose de la mesa del Consejo Interterritorial, lo que define como "politiquería barata". Rubiño reclama los datos de cribados a la Comunidad de Madrid: "Cuando alguien no quiere darlos... por algo será".

Este viernes hemos conocido la situación de bloqueo que viven los centros de Atención Primaria de los distritos de Vallecas y Usera del sur de Madrid, los cuales atraviesan graves problemas para llamar a pacientes para una ecografía. En Al Rojo Vivo, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Eduardo Rubiño, cree que esta situación responde a "un modelo" por el cual se deriva a "los pacientes rentables a la sanidad privada".

"Es el resultado de un modelo de privatización encubierta", critica Rubiño, un "problema" que se remonta -dice- a la época de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Rubiño se pregunta cómo puede ser que se estén dando citas médicas "para 2027" y pide que el Gobierno regional aporte los datos de los cribados de cáncer de mama al Gobierno.

"Queremos ver esos datos, pero cuando alguien no quiere darlos... por algo será", comenta Rubiño en laSexta. El portavoz habla de un correo electrónico en el que se informa a la plantilla del Hospital Universitario Infanta Leonor que no pueden tener acceso al informe de una ecografía, sino que tienen que mirarlo los propios médicos, algo que califica como una "situación gravísima".

Sobre el plantón de los consejeros de Sanidad del PP a la reunión del Consejo Interterritorial, Rubiño habla de "bochorno" y lo encuadra dentro de un ejercicio de "politiquería barata" por parte de los 'populares'. "Hay que exigir que entreguen los datos de los cribados, es intolerable que se nieguen a entregar esos datos", sentencia.

