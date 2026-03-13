El economista Santiago Carbó explica cuándo empezaremos a notar las consecuencias económicas de la guerra de Irán: "Abril o mayo"

Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, detalla en este vídeo cuándo podremos a notar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, si el conflicto continúa, más allá de los carburantes.

Los efectos de la guerra de Irán comienzan a notarse sobre todo en el petróleo y llevamos apenas 15 días de conflicto. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya ha explicado que "el mundo se enfrenta a la mayor interrupción de suministro de la historia". Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, confirma en directo en Al Rojo Vivo que "sin lugar a dudas" esta es la mayor subida del petróleo desde el comienzo de la guerra de Ucrania.

Ahora bien, según explica el experto, esto tiene algunos fundamentos: "Es decir, el precio del petróleo no solamente es el coste inicial, sino el coste de refino, transporte y fiscalidad; pero sorprende que lo que estaba en los tanques era petróleo que se había comprado antes de la guerra, no lo que se está vendiendo, y ya se está de alguna manera aumentando el precio de una manera muy significativa desde hace ya días", explica. "Es un impacto importante que, como sabemos, afecta sobre todo a determinados sectores vulnerables porque tienen una gran dependencia del petróleo".

Con respecto a las medidas que tomará el Gobierno, el catedrático confirma que no vamos tarde y lo explica de este modo: "Una de las cosas que hemos aprendido de la crisis de la pandemia y de la crisis de la guerra de Ucrania es que los Gobiernos han aprendido la hoja de ruta y lo hacen bastante rápido".

Por tanto, "tarde no vamos", insiste el catedrático ya que solo llevamos dos semanas de guerra: "Ha afectado sobre todo al sector petrolífero, a los precios del petróleo y si sigue así, por supuesto irá afectando al resto de la economía, incluidos los precios de alimentación. Pero creo que aún es pronto para plantear ya medidas generalistas como bajadas del IVA.

Está bien, no bostante, "tenerlas en cartera", sobre todo si la inflación llega ahí, porque evidentemente ahí sí que es un problema muy importante para los españoles, porque es la cesta de la compra. Pero hasta que no llegue la cesta de la compra, realizar medidas quizás es algo prematuro", explica el catedrático.

Por otro lado, también es importante, subraya Carbó, "ya que se rebaja el IVA, que se traslade realmente a los precios": "Esto hay que vigilarlo y controlarlo porque es una medida que cuesta dinero a todos, al erario público y por lo tanto, tiene que ser empleada para para abaratar esa cesta de la compra.

Por otra parte, en cuanto a los carburantes, "creo que la otra vez se fue muy generoso", confiesa el catedrático, ya que se rebajó los carburantes a todos (evidentemente había planes más específicos para los transportistas o para el sector agrario), tanto aquellas personas que tienen que trabajar a un pueblo del cinturón al centro de una gran ciudad o una persona que tiene un Ferrari. Por tanto, en esta ocasiones, "deberían hacerse medidas un poco más quirúrgicas".

Y por último, y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el profesor tranquiliza y asegura que no será la más cara: la de 2022 fue más cara porque la guerra de Ucrania comezóp también por estas fechas y ahí sí que fue una subida "muy, muy considerable".

No obstante, es cierto que lo que se va a encarecer, sobre todo, es llenar el tanque del coche de la gasolina: "Eso sí que se va encarecer y se va a trasladar a algunos precios, o se va a empezar a notar". Pero, "creo que realmente para empezarlo a notar en los precios que normalmente consumimos o incluso en un pequeño viaje, hay que esperar a abril o mayo, tiene que trasladarse más", afirma.

Lógicamente, hay otros perjuicios, como por ejempl que "no se puede viajar vía esa zona que tiene muchísimas conexiones aéreas para irse a Asia, Australia, etc.; es un perjuicio y también puede generar problemas de precio porque se reduce una parte de la oferta de aerolíneas. Pero en general, los efectos indirectos más el tema de viajes o productos alimenticios, etc, los vamos a empezar a notar a partir de abril mayo si continúa la guerra", concluye Carbó.

