La Embajada de EEUU en España pide a sus ciudadanos no acudir a las manifestaciones contra la guerra en Irán

Los detalles A través de un comunicado, la diplomacia estadounidense alerta de "posibles peligros y amenazas" e insta a sus ciudadanos a evitar "manifestaciones y multitudes": "La violencia puede escalar rápidamente".

La Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Consulado General en Barcelona han advertido a los ciudadanos estadounidenses en España sobre las manifestaciones convocadas el 14 de marzo contra la guerra en Oriente Medio. En su comunicado, disponible en redes sociales y su web, aconsejan evitar las protestas debido a que, aunque se planean pacíficas, podrían volverse violentas rápidamente. Se esperan cerca de 150 concentraciones en todo el país, siendo las más grandes en Madrid y Barcelona. Esta situación surge tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que ha generado tensiones en la región y un aumento en los precios de los combustibles. España, liderada por Pedro Sánchez, ha prohibido a EE.UU. usar las bases de Morón y Rota con fines bélicos.

La Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Consulado General de Barcelona han lanzado un aviso a la ciudadanía estadounidense presente en España con motivo de las manifestaciones convocadas el 14 de marzo. De las cerca de 150 concentraciones contra la guerra en Oriente Medio que hay convocadas. En su advertencia, que se puede leer en redes sociales y en su web, han pedido a los norteamericanos en el país que no acudan a las protestas.

Y es que, según dicen en su comunicado, a pesar de que las manifestaciones "pretenden ser pacíficas pueden tornarse violentas y escalar rápidamente", alertando de "posibles peligros y amenazas" en las convocatorias antibelicistas convocadas en España.

Así reza el texto que ha compartido la diplomacia estadounidense tanto en Madrid como en Barcelona: "La Embajada y el Consulado General están al tanto de las manifestaciones previstas relacionadas con los recientes acontecimientos que podrían tener lugar en toda España el 14 de marzo de 2026".

"Es posible que se produzcan manifestaciones espontáneas adicionales en los próximos días. Incluso las que pretenden ser pacíficas pueden tornarse violentas y escalar rápidamente", exponen, a la par que alertan a sus ciudadanos de que se mantengan "seguros".

De que "eviten las manifestaciones y las multitudes". De que consulten "a los medios de comunicación locales para obtener las últimas noticias". De que ajusten "sus planes". Y también de que estén "alerta ante posibles amenazas".

Así han expuesto las Embajadas de EEUU en Madrid y el Consulado General en Barcelona. Así han informado sobre las concentraciones, sobre las 150 concentraciones, que se esperan en España contra la guerra. De todas ellas, se espera que las más numerosas sean las de la capital y las de la Ciudad Condal. Ante esos "posibles peligros y amenazas", ante la opción de que la "violencia escale rápidamente", los estadounidenses han instado a sus ciudadanos en el país a evitar ir a las manifestaciones.

Fue el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel decidieron bombardear Irán. Fue ese ataque el que hizo reaccionar a los iraníes, que están respondiendo a las ofensivas con misiles y drones al resto de países del Golfo Pérsico. Con el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Con la consiguiente subida del precio de los combustibles ante la inmovilidad de los petroleros. El Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha enarbolado el 'no a la guerra' prohibiendo a EEUU el uso de Morón y de Rota con fines bélicos en su guerra contra los persas.

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