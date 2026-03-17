Duval señala que el PP ha optado desde hace tiempo por el camino de pactar con la extrema derecha: "No estoy segura de que sea la elección correcta"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza las palabras de Feijóo sobre los acuerdos con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "No tenemos elección", ha dicho el líder popular. En el vídeo, los detalles.

Las elecciones de Castilla y León, una región tradicionalmente conservadora donde lleva gobernando el PP ininterrumpidamente desde 1987, han dejado claro que Alfonso Fernández Mañueco necesita a Vox para gobernar. Pese a haber subido dos escaños (de 31 a 33), el PP se quedó muy lejos de la mayoría absoluta y por ello deberá pactar con los de Abascal, que aunque no llegó al 20% de los votos como predecían algunas encuestas y auguraban las expectativas, sí llegó al 19%, el mejor resultado de Vox en unas elecciones autonómicas.

Tras estos comicios, los acuerdos entre ambos partidos se hacen cada vez más evidentes también en Extremadura y Aragón. Santiago Abascal aseguró que quería entrar en los tres gobiernos y Feijóo ha asegurado querer pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón con Vox antes de abril: "No tenemos elección", ha dicho en una entrevista de radio, declaraciones que, además, ver en este vídeo.

La filósofa y escritora Elizabeth Duval subraya estas declaraciones que Feijóo que le parecen "deshonestas". Según Feijóo, 'no tenemos elección porque tenemos elecciones', pero precisamente en el caso particular de Castilla y León, en el caso en el que más elección había. Es decir, no recuerdo otra elección autonómica reciente en la que el candidato socialista, de forma clara, dijera 'nosotros estamos a favor de que gobierne lista más votada', que tendiera esa mano y fuera por completo rechazada por el PP", recuerda Duval.

Es decir, esas opciones existían, sin embargo, subraya la filósofa, "en España, el PP ha optado por un camino determinado desde hace tiempo: optó por ese camino ya en 2023, que fue lo que le condujo a la pérdida de esas elecciones generales, y ahora parece que, de repente, considera que optar por ese camino otra vez, que es el de pactar con la extrema derecha, no le penaliza o no incurre en una penalización electoral. No estoy segura de que sea una elección correcta", afirma Duval.

Por ello, Duval analiza el posible cálculo que hace el PP, para querer pactar con Vox en todos y cada uno de los gobiernos: "Hay un cálculo que se hace aquí y ahora también, que tiene que ver con considerar que, como en estas elecciones, Vox no ha superado el 20%, aunque haya tenido 19%, ya está en su límite".

Sin embargo, hay que tener en cuenta las particularidades de esta región en concreto para que Vox no haya superardo ese 20% que decían las expectativas. Así y según analiza Duval, hay que tener en cuenta que "Castilla y León es muy particular, un territorio muy conservador, en el que hay muy poco voto joven y en el que influye menos el voto urbano".

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En el vídeo podemos ver al completo esta internveción así como las informaciones de cómo van los pactos entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.