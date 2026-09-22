Duval: "El PP se lo tiene que hacer mirar porque ha alentado a Vito Quiles"

La escritora reclama al PP que se distancie de Vito Quiles y critica que parte de la política haga "la vista gorda" ante comportamientos que considera peligrosos: "El PP tendría que distanciarse radicalmente".

Vito Quiles ya no podrá acceder al Congreso de los Diputados durante el resto de la legislatura. Su entrada estaba suspendida desde antes del verano, cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, decidió retirarle temporalmente la acreditación al considerar que su comportamiento estaba alterando la seguridad y el orden de la Cámara.

La medida quedaba pendiente de un informe de los letrados del Congreso. Ese informe ya se ha conocido y, a la vista de sus conclusiones y de las sanciones acumuladas por Quiles, la mayoría de la Mesa ha decidido retirar definitivamente su acreditación.

Sobre esta decisión se ha pronunciado Élisabeth Duval, que pone el foco también en el papel que ha desempeñado el Partido Popular respecto a Quiles: "El Partido Popular se lo tiene que hacer mirar porque el PP ha hecho actos con Vito Quiles, ha animado la figura de Vito Quiles y ha alentado su presencia".

Duval considera, además, que la retirada de la acreditación no pone fin a otros comportamientos que considera especialmente preocupantes. Se refiere, entre otros, al episodio ocurrido recientemente con una de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero:"Esta retirada no va a acabar con bochornos como el que veíamos ayer mismo de Vito Quiles, siguiendo a una de las hijas de Zapatero hasta su domicilio, hasta tal punto que prácticamente se ve cuál es el portal de ese domicilio. Aparte de ser muy peligroso, muy peligroso, lo que está haciendo es bochornoso y lamentable".

La periodista diferencia entre ese tipo de actuaciones y lo que, según explica, ocurría en las ruedas de prensa: "Yo, que fui durante un tiempo secretaria de Comunicación de Sumar, he visto una y otra vez cómo las ruedas de prensa, fuera Vito Quiles o fuera uno de sus cómplices, como en el caso de Bertrán, llegaban sistemáticamente a un momento en el cual, para la molestia de todos los periodistas presentes —periodistas de izquierdas, periodistas de derechas, periodistas que trabajaban para periódicos con líneas editoriales completamente distintas—, de repente Vito Quiles o Bertrán reventaban la rueda de prensa, la llevaban a un punto en el cual no podía continuar".

Para Duval, impedir que estas situaciones se repitan es uno de los efectos positivos de la retirada de la acreditación:"¿Es eso lo que se va a impedir con esta retirada? Que siga sucediendo. Eso es una buena noticia, sobre todo porque permite que los periodistas sigan haciendo su trabajo".

Sin embargo, considera que la medida no resuelve otros comportamientos que, a su juicio, van más allá del ejercicio del periodismo:"Todo el resto, que es un comportamiento peligrosísimo de exposición de personas, de persecución a personas, por más que sean personas públicas, acompañarlas hasta la puerta de su casa y visibilizar cuál es la puerta de su casa, es muy peligroso".

Duval vincula este debate con el clima de la política actual y reclama al Partido Popular que marque distancias con Quiles:"Para acabar con eso tenemos que acabar con una cosa mucho más importante todavía, que es con la decadencia de parte de nuestra cultura política, que hace que algunos hagan la vista gorda o nos señalen eso como realmente grave".

Y concluye: "El Partido Popular en eso tendría que distanciarse radicalmente de todas las asociaciones que ha hecho en momentos anteriores con Vito Quiles. No tiene un pase".