Un diputado del PSOE en Ceuta denuncia amenazas de su partido por criticar la actuación del Gobierno: "Quieren que sigamos una línea que no se ajusta a la realidad"

Melchos León asegura tener constancia de que el PSOE estaría barajando darle de baja como militante: "Ayer dijeron que se nos abriría un expediente sancionador para la expulsión del partido".

Este domingo, Melchor León, diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la cámara, pidió la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que es también secretario general de los socialistas ceutíes, alegando que la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria había sido ineficaz.

Un día después, León ha hablado al respecto en Al Rojo Vivo y ha asegurado ser víctima de "amenazas" por parte del Partido Socialista. "El secretario de organización nos ha amenazado, quiere que sigamos la línea que está marcando el partido, que no se ajusta a la realidad que estamos defendiendo", ha afirmado el vicepresidente de la Asamblea de Ceuta en una entrevista con Inés García.

"Nos han dicho que transmitamos los mismos mensajes que el Gobierno, pero yo no voy a transmitir un mensaje que sea mentira a los ceutíes", ha añadido. No obstante, ha aclarado que su discurso no va a cambiar pese a las presiones internas: "Me dan igual las amenazas, hace falta que recuperemos la normalidad cuanto antes".

De hecho, Melchor León no ha dudado en cargar contra la dirección de su propio partido por esta reacción: "Como socialistas, a muchos se les debería caer la cara de vergüenza por tratar de sacar rédito político de lo que está pasando en Ceuta".

Es más, el diputado asegura tener constancia de que el PSOE estaría barajando darle de baja como militante. "Ayer dijeron que se nos abriría un expediente sancionador para la expulsión del partido", ha concluido Melchor León en Al Rojo Vivo.

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