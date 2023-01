Algeciras está de luto después de que la pasada noche Yassine Kanjaa, de 25 años, asesinase a un sacristán e hiriese gravemente a un sacerdote con un arma blanca en un ataque a tres iglesias católicas.

Juan José Marina, párroco de 'Nuestra Señora de la Palma', ha confesado sentirse devastado tras el asesinato de su sacristán, y es que está convencido de que en realidad el atacante iba a por él. "Yo estoy vivo porque él ha muerto", ha lamentado.

Este párroco ha confesado en Al Rojo Vivo que para él ha sido una pérdida muy grande y es que Diego, el sacerdote asesinado, era "sus pies y sus manos". Una dura pérdida que asegura que servirá para fortalecer la Iglesia. "Murió como un mártir", ha asegurado.

Juan José Marina ha explicado que en el momento del ataque él no se encontraba en la parroquia. Sin embargo, dentro sí que había niños que estaban en catequesis. "Me dieron la noticia y cuando llegué me encontré a Diego tirado en el suelo", ha explicado.

La Policía baraja la posibilidad de que haya sido un ataque terrorista después de que varios testigos asegurasen que el agresor, de nacionalidad marroquí, se puso a rezar en árabe al grito de 'Alá es grande' tras el ataque.

Sin embargo, el párroco ha querido dejar claro que la Iglesia no había tenido "problemas de convivencia". "Es una parroquia a la que todos los miércoles, que es el día que tenemos de Cáritas, vienen musulmanes. Nunca hemos tenido problemas de nada. Esto ha sido una persona que ha tomado el nombre de Dios en vano", ha indicado.