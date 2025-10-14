Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Díaz celebra el "cambio" de Garamendi sobre los permisos por fallecimiento y le manda una petición: "Vuelva a ser quien era"

El contexto La ministra de Trabajo anunció un Real Decreto Ley que permitirá ampliar los permisos por fallecimiento hasta los 10 días y un nuevo permiso para permitir acompañar a los familiares en cuidados paliativos.

Yolanda Díaz celebra el "cambio" de Garamendi sobre los permisos por fallecimiento y le manda una petición: "Vuelva a ser quien era"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Yolanda Díaz ha asegurado que en los próximos días se conocerá "con carácter inmediato" el texto de la norma que permitirá ampliar los permisos por fallecimiento hasta los 10 días y un nuevo permiso para permitir a los familiares acompañar en cuidados paliativos.

Una medida que ha calificado como una de las "más esperadas por los españoles" voten a quien voten. "Estamos en contacto con los agentes sociales", ha asegurado.

La ministra de Trabajo ha indicado que, sobre este asunto, hay que celebrar el "cambio" de Antonio Garamendi, recordando que el jefe de la CEOE llegó a tildar la propuesta de "ocurrencias".

"Esto alejaba a la patronal del debate de la sociedad española, era poco feminista", ha asegurado, añadiendo que le consta que las empresas "no se han sentido representadas" en sus palabras.

De esta forma, celebra el "cambio prudente de Garamendi", señalando que, generalmente, la patronal cuida a sus trabajadores y sabe que cuando un empleado tiene a un familiar en cuidados paliativos "lo pasa fatal". Por este motivo, van a "legislar y garantizar ese derecho", al igual que quieren hacer cuando se produce la muerte de un ser querido.

"Aprovecho para pedirle a Garamendi que vuelva a ser quien era", ha añadido la ministra, solicitándole que sea "un representante de las empresas españolas", que respete "la institucionalidad de los diálogos sociales", y que vuelva a la "cordura" del respeto institucional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso abre la puerta por primera vez a crear un registro de objetores del aborto, pero juega al despiste
  2. El Supremo mantiene la declaración de Ábalos con su abogado y anuncia una vistilla sobre su prisión
  3. Feijóo se acerca a Vox y propone un plan para endurecer el acceso de migrantes a la residencia: "Si no tiene trabajo, se va"
  4. Trump pone el primer 'pero' a su plan de paz para Gaza: evita garantizar el reconocimiento del Estado palestino
  5. DANA Alice, en directo | Las intensas lluvias ceden y solo Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares siguen en alerta
  6. Ken Follett: "Te llaman antipatriota por decir que muchas familias se enriquecieron con la esclavitud, pero es la verdad"