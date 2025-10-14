Díaz celebra el "cambio" de Garamendi sobre los permisos por fallecimiento y le manda una petición: "Vuelva a ser quien era"

El contexto La ministra de Trabajo anunció un Real Decreto Ley que permitirá ampliar los permisos por fallecimiento hasta los 10 días y un nuevo permiso para permitir acompañar a los familiares en cuidados paliativos.

Yolanda Díaz ha anunciado que pronto se publicará la norma que ampliará los permisos por fallecimiento a 10 días y ofrecerá un nuevo permiso para acompañar a familiares en cuidados paliativos. Considera esta medida como una de las más esperadas por los españoles. Ha destacado el cambio de actitud de Antonio Garamendi, jefe de la CEOE, quien anteriormente calificó la propuesta de "ocurrencias". Díaz celebra este cambio, subrayando que las empresas generalmente cuidan a sus trabajadores. Además, ha instado a Garamendi a respetar la institucionalidad de los diálogos sociales y a representar adecuadamente a las empresas españolas.

Una medida que ha calificado como una de las "más esperadas por los españoles" voten a quien voten. "Estamos en contacto con los agentes sociales", ha asegurado.

La ministra de Trabajo ha indicado que, sobre este asunto, hay que celebrar el "cambio" de Antonio Garamendi, recordando que el jefe de la CEOE llegó a tildar la propuesta de "ocurrencias".

"Esto alejaba a la patronal del debate de la sociedad española, era poco feminista", ha asegurado, añadiendo que le consta que las empresas "no se han sentido representadas" en sus palabras.

De esta forma, celebra el "cambio prudente de Garamendi", señalando que, generalmente, la patronal cuida a sus trabajadores y sabe que cuando un empleado tiene a un familiar en cuidados paliativos "lo pasa fatal". Por este motivo, van a "legislar y garantizar ese derecho", al igual que quieren hacer cuando se produce la muerte de un ser querido.

"Aprovecho para pedirle a Garamendi que vuelva a ser quien era", ha añadido la ministra, solicitándole que sea "un representante de las empresas españolas", que respete "la institucionalidad de los diálogos sociales", y que vuelva a la "cordura" del respeto institucional.

