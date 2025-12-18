El diagnóstico de Corbella sobre la supergripe: "Llegaremos a Navidad con una bajada del pico de contagios"

El divulgador se muestra optimista sobre la evolución del virus en las próximas semanas y prevé que en Navidad se empiece a bajar del pico de contagios. Aun así, advierte de que muchos llegarán con gripe y capacidad de transmitir el virus si no hay precauciones.

El periodista de 'La Vanguardia' especializado en ciencia y salud, Josep Corbella, ha analizado la aparición de una nueva variante de la gripe, conocida como K del virus A(H3N2), que está provocando un aumento inusual y adelantado de los contagios este invierno. Europa, Estados Unidos y varios países asiáticos registran cifras más altas de lo habitual para estas fechas.

En España, esta variante ha acelerado la llegada de la epidemia de gripe, que se ha adelantado varias semanas respecto a otros años y ha situado al país en fase epidémica antes de lo previsto.

"Hablar de supergripe no es una exageración. Ha llegado un virus distinto al de años anteriores, una variante nueva que incorpora mutaciones que lo hacen más contagioso", explica Corbella. Esto ha tenido dos consecuencias claras: "la epidemia se ha adelantado, ha llegado casi un mes antes, y hay más contagios". Hasta el punto, añade, de que se ha alcanzado "un nivel estratosférico de infecciones que no se veía desde noviembre de 2009".

Sobre la evolución en las próximas semanas, el divulgador se muestra optimista. "A las Navidades llegaremos ya en la bajada del pico de contagios. Probablemente esta semana se alcance el máximo de diagnósticos, lo que indica que el pico de transmisión ya ha quedado atrás y lo confirmaremos con los datos de la próxima semana", señala.

No obstante, advierte de que, aunque los casos empiecen a descender, "seguiremos muy cerca del pico", lo que implica que "muchas personas llegarán a las fiestas con gripe, sin encontrarse del todo bien y aún con capacidad de transmitir el virus si no se toman precauciones".