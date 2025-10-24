"Después de la radiografía nadie me llamó, me di cuenta de que tenía cáncer porque me noté un bulto": el relato de Yolanda sobre los cribados en Andalucía

"Si hubiera estado un poco más profundo no hubiera podido detectarlo", denuncia Yolanda Arnau, paciente de cáncer en Sevilla, tras destaparse la crisis de los cribados en la Junta de Andalucía.

La crisis de los cribados ha sacado a la luz la ineficacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para detectar casos de cáncer de mama. Una tardanza que pone en peligro la vida de muchos pacientes, como le sucedió a Yolanda Arnau, que tuvo que someterse a un tratamiento mucho más agresivo al retrasarse su diagnóstico.

"Después de la radiografía nadie me llamó, me di cuenta de que tenía cáncer de mama porque me noté un bulto", asegura en Al Rojo Vivo, lamentando que "si me hubieran hecho la ecografía, me hubieran cogido más a tiempo".

Eso le permitió detectar la enfermedad y actuar, pero si hubiera cambiado la ubicación del tumor, podría haberle complicado notablemente su pronóstico: "Si hubiera estado un poco más profundo, no hubiera podido detectarlo".

Por ello, cuestiona duramente las insinuaciones por parte del Gobierno de Juanma Moreno de que hay víctimas politizando el caso. "No tengo ningún interés político, lo único que me interesa es cómo gestiona el dinero Moreno Bonilla, que lo ha metido en la sanidad privada en lugar hacerlo en la pública", concluye Yolanda Arnau.

