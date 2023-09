La DANA ha dejado consecuencias catastróficas en varios puntos de España. Una de las zonas más afectadas ha sido El Álamo, en Madrid. Algunos vecinos muestran su desesperación al ver cómo sus casas han quedado completamente dañadas.

La vivienda de Meli ha sido una de las más afectadas. Ahora, explica que está intentando recuperarse del susto. "Ha sido horroroso, no había vivido algo así en mi vida", ha confesado.

Al parecer, según ha explicado en Al Rojo Vivo, fue por la noche cuando la luz se fue de su casa y empezó a notar cómo el agua comenzaba a entrar. "En un minuto nos llegaba por la cintura. Me asomo a la ventana y veo que no hay muros", ha explicado.

Unos daños que también ha sufrido Alicia en su vivienda. Esta vecina de El Álamo ha indicado que se quedó impactada al ver cómo estaba el exterior de su casa. "Hay cinco coches y ninguno es mío", ha confesado, recalcando que no se ha salvado nada del exterior. "No tengo puertas y no tengo muros", ha indicado.