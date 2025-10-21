Ahora

Caso Koldo

¿Es delito mentir en una comisión del Senado o del Congreso? La explicación del juez Garzón

Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, explica todos los detalles en este vídeo, a propósito de la investigación que un juzgado de Madrid está realizando a Santos Cerdán por mentir en la comisión del caso Koldo en el Senado.

garzón 1

Un juzgado de Madrid investiga a Santos Cerdán por mentir en la comisión del caso Koldo en el Senado, pero ¿es delito mentir en estas sedes? Según explica en Al Rojo Vivo Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, "según el artículo 502 del Código Penal, es delito no comparecer, no contestar cuando se refiere a hechos relevantes y no haya una causa de exclusión de declarar, y mentir también, según este artículo, se considera falso testimonio".

Y, por ende, añade el experto, "se va a las penas de falso testimonio, en causa civil y penal; normalmente se le considera como causa civil, donde la pena es menor, pero siempre sobre hechos relevantes".

Lo que ocurre, explica Garzón, es que cuando una comisión cumple todos los requisitos, es esta la que traslada el caso al Ministerio Fiscal y una vez que los resultados se hacen públicos, pueden presentarse denuncias o querellas.

"Y en ese momento corresponde a la autoridad judicial investigar y determinar si el testimonio prestado fue o no suficientemente consistente y si existió falso testimonio", remata el exmagistrado. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones de euros recaudados en un fondo solidario para los afectados para la DANA
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. Amama denuncia ante la Fiscalía el presunto borrado de informes de mamografías: "Puede existir ocultación de pruebas"
  4. Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé tras su condena a cinco años de cárcel
  5. Tres ancianos compartiendo piso en 2055, el indignante anuncio del Ministerio de Vivienda que ha despertado las críticas
  6. El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía tenía permisos para la presentación de su disco en Callao