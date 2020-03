Cayetana Álvarez de Toledo insiste en sus ataques a laSexta. Tras acusar a esta cadena de "hacer negocio con la erosión del sistema democrático" por su tratamiento informativo del conflicto en Catalunya, la portavoz popular ahora niega que el PP haya sido condenado por corrupción o que su partido estuviera tras las cargas policiales del 1-O.

Antonio García Ferreras le ha respondido de forma tajante desde Al Rojo Vivo. "Dijimos que el PP está condenado por corrupción, lo mantenemos. Como Convergència, también en eso se parecen", ha aseverado el presentador. "El PP ha sido un partido con un montón de corruptos, condenado por corrupción: Gürtel. Por corrupción, le guste o no, y si quiere tiramos de la lista: Rato, Zaplana, Matas... ¿seguimos?", ha agregado.

Ferreras también se ha referido a las cargas policiales tras el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. "Las órdenes que recibieron la Policía y la Guardia Civil el 1 de octubre, porque esa Policía y esa Guardia Civil también son víctimas del desastre de gestión de Mariano Rajoy, son órdenes de un Gobierno del PP", ha indicado el periodista.

"Un Gobierno del PP que dijo 'no va a haber urnas' y las urnas estaban. 'No va a haber referéndum' y hubo referéndum. Y la reacción fue golpear a la gente que estaba en esos colegios. Fue una orden del Gobierno del PP, le guste o no a Cayetana Álvarez de Toledo. Eso no es una mentira, eso son las imágenes", ha sentenciado.

"¿Qué pasa, que los antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil lo decidieron por cuenta propia? Una orden política del Gobierno del PP", ha reiterado.

"Cayetana Álvarez de Toledo mantiene el discurso del odio. Libertad de expresión para ella, sí; para mentir, no", ha aseverado Ferreras, que ha enviado un claro mensaje a la portavoz del PP: "No nos va a amedrentar, ni ella ni nadie del Partido Popular".

"Si quieren jugar al discurso del odio y acercarse a Vox, están en su derecho y nosotros lo vamos a contar", ha concluido el presentador, que ha dejado claro que "no nos asustan ni ella ni sus pelotas de Aznar".