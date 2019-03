Ekaizer: "Las previsiones confirman el largo periodo de estancamiento al que se enfrenta el país”

El FMI ha asegurado que sería beneficioso para España un pacto social en el que los empresarios se comprometan a aumentar la contratación a cambio de recortes salariales de hasta el 10% en los próximos dos años. La organización económica considera que el 25% de paro se mantendrá hasta 2018, a pesar de considerar que la reforma laboral ha tenido un efecto positivo.

El FMI dibuja para España un horizonte de estancamiento, que difiere de la previsión del Gobierno, que estima una salida de la recesión para este tercer trimestre. Un informe que el periodista Ernesto Ekaizer confirma “el largo periodo de estancamiento al que se enfrenta el país”.Según el periodista Ernesto Ekaizer, “el informe es muy preocupante ya que es la hipótesis de un largo estancamiento de la crisis española”. resultaron.

Un informe preocupante para Ekaizer que Paco Marhuenda analiza con cierto escepticismo. Considera que el FMI, “unas veces acierta y otras falla. Los economistas hacen análisis a posteriori y así es muy fácil. Se tomaron por parte de Zapatero decisiones equivocadas porque los economistas le dijeron cosas que no resultaron. Hay indicadores de recuperación pero exsiten en España dos talones de Aquiles: el consumo no acaba de arrancar y otro talón es el crédito. Si consigue resolverlo, los indicadores se habrán equivocado y si no se solucionan, pasará como Japón con una larga letanía de estancamiento”.

La periodista Rosa Paz coincide con Marhuenda al afirmar que el FMI se puede equivocar y subraya con cierta preocupación que “cuando el FMI se equivoca no hay consecuencias”. Comenta que las previsiones del Fondo Monetario Internacional no son muy distintas a las anteriores y mientras “no se apueste por políticas de crecimiento, poco hay que hacer”.