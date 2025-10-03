Daniel Ramírez, sobre la Flotilla y las manifestaciones: "Me parece surrealista la reacción del Gobierno"

"Me genera mucha sorpresa la atención mediática que está cosechando la Flotilla porque según su propia documentación, tenía como misión fundacional llevar ayuda humanitaria a Gaza. Cuando salió, todos sabíamos que no iba a llegar y que sería interceptada por Israel", ha explicado el periodista en Al Rojo Vivo.

El periodista de El Español Daniel Ramírez ha analizado en Al Rojo Vivo las numerosas manifestaciones que tienen lugar en diferentes lugares del mundo contra el genocidio en Gaza y a favor de la Flotilla que ha navegado durante este último mes para llevar ayuda humanitaria a territorio palestino.

"Me genera mucha sorpresa la atención mediática que está cosechando la Flotilla porque según su propia documentación, tenía como misión fundacional llevar ayuda humanitaria a Gaza. Cuando salió la Flotilla, todos sabíamos que no iba a llegar y que sería interceptada por Israel", ha explicado.

A su vez, señala que le "parece surrealista la reacción del Gobierno poniendo un buque para escoltar a la Flotilla": "Cuando esta llega al que era su objetivo dice 'no entréis'".

"El Gobierno una vez más ha conseguido hacer de esto un asunto performativo. Si vemos otras manifestaciones, la gente no se manfiesta por la Flotilla, sino por la masacre de Gaza", añade.

"Creo que esta posición, la de pedir a Benjamín Netanyahu que pare, es la que nos puede reunir a muchos en las manifestaciones, pero la maniobra permormativa de la Flotilla genera más división que consenso", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.