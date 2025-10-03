Pablo Castilla, portavoz de Global Movement Gaza, asegura que está siendo complicado contactar con los tripulantes de la Flotilla: "Israel lo está poniendo muy difícil"

"Nos está siendo realmente complicado que la asistencia letrada pueda contactar con las personas en los interrogatorios. Las conexiones a la información están llegando a cuentagotas", indica Castilla en Al Rojo Vivo.

Los integrantes de la conocida como Flotilla de la Libertad siguen en territorio israelí. Pablo Castilla, portavoz de Global Movement Gaza, ha asegurado en Al Rojo Vivo que por ahora "es difícil tener información".

"Nos está siendo realmente complicado que la asistencia letrada pueda contactar con las personas en los interrogatorios", indica Castilla.

El portavoz sostiene que hasta este jueves por la tarde "no pudieron acceder a la zona y por tanto, cuesta mucho que llegue la información porque el Estado de Israel la está bloqueando".

"Las conexiones a la información están llegando a cuentagotas. El Estado de Israel lo está poniendo muy difícil por lo que exigimos al Estado español que preste y aumente la ayuda consular y diplomática. Exigimos desde ya la inmediata liberación de los secuestrados", ha insistido a su vez.

"Este ataque es un ataque contra el conjunto del pueblo palestino para seguir matándolo de hambre", agrega.

En concreto, Castilla cree que no se puede normalizar el pensamiento de que "ya se sabía lo que iba a hacer el Estado israelí": "No se puede permitir la represión contra aquellas personas que se solidarizan y contra el pueblo palestino. El objetivo era romper el bloqueo ilegal y abrir un corredor humanitario por lo que la lucha y los objetivos continúan".

