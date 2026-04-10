Daniel Ramírez, sobre el caso Koldo: "Los jueces se están enterando por la prensa de que les están mintiendo en la cara"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que cree que sería "ejemplarizante" que las mentiras ante una institución como el Tribunal Supremo tuvieran "alguna consecuencia" más allá del repudio público.

Daniel Ramírez ha reaccionado a la declaración ante el juez del hijo de José Luis Ábalos. En concreto, Víctor Ábalos ha declarado en el juicio por el caso mascarillas que él no es "custodio" de su padre y que "no habla en clave".

"Si de verdad hablaban de cafés y chistorras, habría que recomendarles un cambio de dieta", ha destacado el periodista, haciendo referencia a los mensajes que se enviaban.

Un momento que ha aprovechado para recordar que ya se publicó que con cafés se referían a móviles prepago. "¿Cuántas personas conocéis que haciendo cosas legales utilicen ese tipo de móviles?", ha preguntado.

De esta forma, ha destacado que cree que sería "ejemplarizante" que este tipo de mentiras ante una institución como el Tribunal Supremo tuviesen alguna consecuencia "más allá del repudio público".

"Los jueces se enteran por la prensa de que les están mintiendo en la cara", ha destacado.

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