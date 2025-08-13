Daniel Gascón, sobre Óscar Puente: "Es una especie de troll que ha ascendido a ministro"

El escritor ha respondido a las explicaciones que ha dado Puente tras su polémico tuit, destacando que "algún problema habría" cuando tuvo que borrar el mensaje. "Va en la dirección de hacer partidismo", ha indicado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectan a la comunidad.

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa".

Unos polémicos tuits que han generado numerosas reacciones criticando su actitud y sobre los que se ha pronunciado defendiendo su derecho para expresarse libremente y criticar actuaciones que considera incorrectas.

Daniel Gascón ha reaccionado a sus explicaciones destacando que "algún problema habría" cuando decidió borrar alguno de esos mensajes. "Es una especie de troll que ha ascendido a ministro y tiene esa utilidad", ha destacado.

El escritor ha indicado que Puente va en la dirección de hacer partidismo con este tipo de asuntos, dejando claro que esto "es entretenido", pero "no soluciona problemas".

Un momento que ha aprovechado para destacar que hay que poner el foco en las condiciones de trabajo que tienen las personas que se juegan la vida para apagar los incendios y en la importancia de la prevención.

"Hay medidas que parece que son bien intencionadas, que van a hacer que tengamos un terreno más verde, y sin embargo eso cuando se seca es lo que causa problemas para el paisaje y las poblaciones", ha destacado.