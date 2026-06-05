Dani Ramírez, sobre Sánchez: "Si te montan una cloaca dentro de tu partido, no estás preparado para gobernar España"

El periodista ha destacado un cambio en el discurso de Pedro Sánchez sobre el caso Leire Díez. Además, considera que el presidente ha pasado de negar la existencia de una "cloaca" a admitirla, aunque desvinculándola de la dirección del PSOE.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Español' Dani Ramírez ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez tras las últimas informaciones relacionadas con el caso Leire Díez. El periodista ha destacado lo que considera un cambio significativo en el discurso del presidente: el reconocimiento de la existencia de una supuesta "cloaca" que, según ha recordado, hasta ahora había sido negada desde el entorno socialista.

"Hay algo esperanzador en la comparecencia de Sánchez", ha afirmado Ramírez. "Durante mucho tiempo se nos dijo que todo esto era un bulo o una invención. Sin embargo, ahora reconoce que esa cloaca existía. El problema es que la sitúa como si hubiera ocurrido en Botsuana y no dentro de su propio partido y de su propio Gobierno".

A juicio del analista, las sucesivas revelaciones han ido desmontando las explicaciones iniciales. "Van cayendo las fichas por efecto dominó", ha señalado. "Primero Leire Díez era una simple militante; después supimos que estaba vinculada a esta trama; más tarde se admitió que la cloaca existía. Y ahora parece que algunos dirigentes que antes ocupaban un papel central pasan a ser figuras ajenas. Cada nueva explicación deja a Sánchez con menos argumentos a los que aferrarse".

Ramírez también ha querido diferenciar entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Aunque ha reconocido que, por el momento, no puede hablarse de una implicación judicial directa del presidente, considera que sí existe una cuestión política de fondo. "Más allá de lo que determinen los tribunales, aquí hay un problema de gestión y de control. Si dentro de tu partido se organiza una estructura de estas características mientras gobiernas el país, hay una responsabilidad política evidente", ha sostenido.

Por ello, ha lanzado una crítica especialmente dura al jefe del Ejecutivo: "Si te montan una cloaca dentro de tu partido mientras estás gobernando España, no estás preparado para gobernar España". Una reflexión con la que ha comparado la situación actual con otros episodios de la política reciente en los que la responsabilidad política terminó teniendo consecuencias más allá de las judiciales.

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