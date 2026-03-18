Cuartango lanza la pregunta clave tras la guerra interna de Vox o la guerra en Irán: "¿Ha tocado techo? Da la sensación que están en un momento crítico"

"El principal problema de Vox es la falta de transparencia y de debate interno", asegura el periodista Pedro García Cuartango. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

La 'guerra' en Vox está servida: los purgados de Abascal dan un paso más para recuperar el partido y exigen la celebración de un congreso extraordinario; García-Gallardo acusa a Abascal de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer" y 'La Razón' publica que Vox estaría monetizando los datos privados de los afiliados vendiéndoles cursos no homologados de sus gurús de ultraderecha.

Con todo este panorama, el periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC' reflexiona: "Aquí la cuestión, que es lo que nos preguntamos todos, es si Vox ha tocado techo. Por primera vez en unas elecciones autonómicas da la impresión de que están en un momento crítico y que pueden iniciar un declive por una serie de factores".

El primero de ellos, destaca Cuartango, es la desafección de muchos de sus dirigentes que se han ido del partido: sus principales figuras históricas ya no están. En segundo lugar, las cuentas del partido: "Nunca han sido claros en la rendición de cuentas. Existe la sombra de sospecha sobre su fundación, sobre las actividades de Kiko Méndez Monasterio, al que hay muchos que sitúan como el cerebro en la sombra y todo eso, no dan explicaciones..".

Y en tercer lugar, añade el periodista, está su posición sobre la guerra de Irán, que "creo que eso también les puede pasar factura". Por tanto, "hay muchas sombras que se ciernen sobre Vox y creo que la actitud de Abascal es de cerrarse en sí mismo y de no dar ninguna explicación", concluye Cuartango no sin antes rematar que "el principal problema de Vox es la falta de transparencia y de debate interno".

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