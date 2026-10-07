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Una explosión en un edificio de Valdemoro provoca un gran incendio en varias viviendas

Los detalles El siniestro se ha producido en el primer piso de uno de los bloques de una urbanización cerrada de la localidad. Hasta el lugar se ha desplazado el dispositivo del SUMMA 112, que ha atendido a cuatro perros por intoxicación por humo. Tres de ellos no han sobrevivido.

Explosión en Valdemoro en la Avenida Reyes Católicos, 24.

Sobre las 8.25 horas de este miércoles, 7 de octubre, se ha producido una explosión, sin heridos, en un bloque de viviendas de cuatro plantas situado en una urbanización del barrio del Hospital de en Valdemoro (Madrid).

Ni la explosión ni el posterior incendio han causado heridos, pero los dispositivos de emergencia han atendido a cuatro perros que se encontraban en el ático del bloque afectado, con intoxicación por inhalación de humo. Sólo uno de ellos ha logrado sobrevivir.

Dicha explosión, tal como informa Javier Chivite, portavoz de Emergencias112 Comunidad de Madrid, se ha producido en el primer piso de uno de los bloques que forman una urbanización cerrada en la avenida de los Reyes Católicos, 24. Las causas están siendo investigadas.

De este modo, se han visto afectadas la planta superior del inmueble donde se ha originado el siniestro, así como la inferior. De momento, no hay heridos.

En el lugar están trabajando seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que están ya controlando el incendio que se ha producido tras la explosión. También hasta el lugar se ha desplegado un amplio dispositivo sanitario del SUMMA 112.

Explosión en Valdemoro en la Avenida Reyes Católicos, 24. Explosión en Valdemoro en la Avenida Reyes Católicos, 24. laSexta

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