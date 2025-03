La crítica de Monrosi al PSOE por el pacto con Junts sobre migración: "El primer paso para explicar esto es que no se rían de nosotros"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en Al Rojo Vivo el acuerdo migratorio entre PSOE-Junts, pero sobre todo las explicaciones que dan los primeros en relación a este acuerdo que cede las competencias migratorias a la Generalitat. No obstante, en Preguntas y respuestas sobre el pacto migratorio PSOE-Junts se explica exactamente qué podrá y qué no gestionar la Generalitat y si realmente tiene posibilidades de salir adelante.

"Me hace gracia que el PSOE y el Gobierno vendan esto como la mejor de las ideas. ¿Por qué no se les ha ocurrido a ellos, entonces? Porque llevan un año y medio negociándolo a cambio de sacar otro decreto económico del que ya nadie se acuerda...", critica Monrosi, apostillando que "el primer paso para explicar esto tan difícil de explicar es que no se rían de nosotros".

Tal como matiza Monrosi, todo esto es más una "cuestión política de forma que de fondo". Tras analizar detenidamente el acuerdo, señala que los Mossos d'Esquadra no tendrán la capacidad de expulsar a quien quieran ni de conceder permisos de residencia, porque eso sigue regulado por las leyes estatales y es competencia del Estado.

Sin embargo, Monrosi insiste en que lo verdaderamente "vergonzoso de todo esto es la forma", ya que "el PSOE le está concediendo a Junts el marco para estigmatizar y señalar a quienes llegan de fuera huyendo de la guerra y del hambre". El mismo discurso que utiliza Xabier García Albiol (PP) es el que defiende Junts, y el PSOE se lo está regalando. En el vídeo, podemos ver su intervención completa.