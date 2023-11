Ante el acuerdo del PSOE y ERC sobre la ley de amnistía, ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) piden un pleno extraordinario para rechazar la ley de amnistía, algo que critica duramente el periodista Ignacio Escolar, director de eldiaro.es, en Al Rojo Vivo.

"Llevan 5 años con el mandato caducado. Deberían dimitir por pura dignidad porque están ejerciendo un mandato que ya no tiene legitimidad democrática porque las urnas que emanaron estos nombramientos hace ya muchos años que cambiaron en España", afirma contundente el periodista.

Cree además que "es una auténtica vulneración de la separación de poderes, en este caso, del poder judicial metiéndose en el legislativo" porque "quien va a regular esta ley de amnistía quien la va a aprobar será el Parlamento y quien decidirá si la ley de amnistía es constitucional será el Tribunal Constitucional y no los 10 vocales nombrados por el PP hace 10 años. Que la mayoría conservadora del CGP en funciones desde hace 5 años se ponga a opinar sobre una ley que aun ni se conoce me parece una autentica vulneración democrática por parte del poder judicial, no por parte del legislativo", matiza y asegura Escolar.