La crítica de Ángeles Caballero al PP por la 'prioridad nacional' de los acuerdos PP-Vox: "Que se haya tragado semejante sapo es intolerable"

La periodista Ángeles Caballero reacciona a los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, en concreto a la polémica y racista medida de prioridad nacional. En el vídeo, los detalles.

PP y Vox han pactado en Extremadura y Aragón un acuerdo de prioridad nacional que divide incluso al PP: Ayuso lo ha criticado mientras que Feijóo lo ha hecho suyo a petición de Vox.

Más allá de todos los debates técnicos, "lo que estamos hablando es de aporofobia, esto es, el rechazo al pobre", afirma la periodista Ángeles Caballero, de El País. "Y en todo lo que metemos palabras como racismo y xenofobia, este componente es absolutamente indispensable para hacer una foto completa. No nos molestan los ricos, nos molestan los pobres", añade la periodista.

Es más, según añade Caballero, "ha calado fenomenalmente bien la lucha entre pobres: nadie quiere sentirse pobre. Todo el mundo quiere sentirse de clase media para arriba, con lo cual hay que rechazar al que sientes que es una amenaza y al que etiquetas muy fácilmente como pobre".

Por tanto, más allá del análisis que está teniendo lugar como cada mañana en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, de cómo le puede venir este concepto terrible de prioridad nacional, "me importa bastante más las implicaciones que tiene para las personas, cómo pueden ser miradas y señaladas a partir de ahora", concluye Caballero, señalando en este caso al PP por haber aceptado ese pacto con Vox: "Me parece que un partido que ha ganado las últimas elecciones generales se haya tragado semejante sapo, es no solo difícil de explicar, sino intolerable", remata la periodista.

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