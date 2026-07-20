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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

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Las 'confesiones' de Julio Suárez sobre la final del Mundial: "Éramos muy minoría en el estadio con respecto a los argentinos, había que gritar mucho más"

El periodista ha calificado de "indescriptible" lo que se vivió en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey. "Lo que vivimos es inolvidable, fue histórico", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Julio Suárez

Julio Suárez ha explicado en Al Rojo Vivo cómo vivieron los españoles la victoria de la Selección en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

El periodista ha calificado de "histórico" lo ocurrido, y es que España ha conseguido su segunda estrella tras ganar a Argentina en la final del Mundial. "Lo que vivimos es inolvidable", ha reconocido.

Además, ha confesado que durante el partido, en el estadio los españoles tuvieron que gritar mucho para poder ser escuchados y animar a la Selección. "Éramos muy minoría en el estadio con respecto a los argentinos, había que gritar mucho más", ha relatado.

De esta forma, ha indicado que se notaba mucho que los argentinos "jugaban prácticamente en casa".

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