El periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre estuvo presente en la comparecencia que la tarde el lunes 28 de octubre dio Yolanda Díaz, sobre el caso Errejón, denunciado por acoso sexual, ante los medios de comunicación. "Nunca había visto así a la vicepresidenta segunda, está viviendo uno de sus peores momento, y el estado de Sumar es de auténtico shock".

"Cuando hablas con dirigentes, miembros y diputados de Sumar, ves que están destrozadas. Te dicen que, personalmente, no se imaginaban que podía hacer eso un compañero y una persona que se sentaba a su lado. Las prácticas de supuesto depredador sexual no las sabían", señala el periodista.

Y sin duda, asegura Valdivia, que la izquierda tiene "problemazo", pero no solo Sumar, "sino también el PSOE porque sin Sumar no se conservaría el Gobierno de coalición". Para finalizar su intervención, el periodista quiere lanzar un mensaje a Feijóo, tras sus declaraciones sobre el caso Errejón: "Este tema hay que hablarlo de una forma sosegada y prudente, porque no puede venir a dar lecciones un partido que por ejemplo, defendió a Plácido Domingo y no creyó las acusaciones de sus víctimas o que ni siquiera han pedido perdón por lo que pasó con Nevenka Fernández", finaliza.