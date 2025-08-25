La confesión de Ángeles Caballero tras los incendios que han afectado a España: "El reparto de competencias y de culpas me produce desazón"

"El reparto de competencias y de culpas me produce la misma desazón que me puede producir el ambiente y las declaraciones que hay por parte de los políticos ahora", afirma la periodista Ángeles Caballero. En el vídeo, los detalles.

Tras escuchar algunas declaraciones de personas que han sido afectadas por los grandes incendios de las zonas de Ourense, Zamora y León, la periodista de El País, Ángeles Caballero, confiesa que es una situación muy complicada, tanto que "me da cierto pudor hablar desde una zona no afectada por los incendios".

Por otro lado, a nivel político, la periodista lamenta la falta de reflexiones: "Ojalá hubiera una reflexión, pero creo que esa reflexión o auditoría que podemos hacer desde los medios de comunicación, quizá habría que hacerla en enero, por ejemplo, cuando no haya ya más incendios y cuando tengamos que preguntarnos qué medidas se han tomado, porque ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa las deficiencias que tiene el propio sistema".

Por último, señala Caballero, "el reparto de competencias y de culpas, esa especie de socialización de la culpa, me produce la misma desazón que me puede producir el ambiente y las declaraciones que están habiendo por parte de los políticos ahora". En el, podemos ver al completo su intervención.