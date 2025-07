¿Cómo se comportarán los socios tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso? El análisis de Antonio Maestre

Pedro Sánchez comparecerá el 9 de julio "a petición propia" después de que una mayoría de grupos lo hayan solicitado en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados sobre el llamado caso Koldo y el triángulo Koldo-Ábalos-Cerdán.

"No creo que vaya a cambiar de forma sustancial lo que ya sabemos. Habrá medidas en materia de regeneración, pero no creo que cambien los problemas en los que está el Gobierno, porque no creo que haya ninguna medida que, por su carácter técnico, vaya a cambiar el peso del debate en la opinión pública", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre.

Además, señala que los socios tienen que mostrarse duros con el Gobierno: "Habrá una competición para ver quién es más duro para no verse arrastrado por la deriva del PSOE". Los socios, tanto del Gobierno como parlamentarios, serán duros, insiste Maestre, "pero no creo que vaya a pasar de allí".

"Creo que se van a tentar mucho antes de dejar al PSOE en una posición extrema, porque a nadie le interesa que se convoquen elecciones y que este Gobierno caiga. Va a ser todo retórica, con mucha fiereza, pero no creo que vaya a dar pasos que sean irreversibles", concluye. En el vídeo podemos ver completa su intervención.