Cembrero: "Veo un discurso muy hostil hacia España por parte de los trolls vinculados a Marruecos y de su prensa"

El periodista alerta del aumento del discurso hostil hacia España en redes y medios marroquíes, con mensajes que incluso llaman a entrar por la fuerza en Ceuta, y lo vincula al intento de desviar la atención de la crisis migratoria.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero ha analizado en Al Rojo Vivo el aumento de los mensajes violentos y del discurso hostil hacia España en las redes sociales y medios de comunicación marroquíes. Según ha explicado, en los últimos días se han difundido mensajes especialmente agresivos que incluso llaman a entrar en Ceuta por la fuerza.

"Yo no solamente en las redes sociales, con todos esos trolls que trabajan, digamos, para las autoridades de Marruecos, sino también en la prensa marroquí veo un discurso muy agresivo, muy hostil hacia España en general. No tanto contra el Gobierno, sino contra el Partido Popular, contra las ONG y otros colectivos", ha señalado.

Cembrero ha puesto como ejemplo algunos de los mensajes que circulan en redes, en los que se presenta la entrada en Ceuta como una oportunidad y se llega a llamar directamente a atacar la ciudad: "Esta sería la oportunidad de todos nosotros para entrar en Ceuta. Esta vez vamos a atacar a Ceuta".

El periodista también se ha referido a las denuncias sobre supuestos malos tratos y agresiones a inmigrantes en Ceuta que han aparecido en las últimas horas. En su opinión, este discurso podría estar relacionado con el intento de desviar la atención de la situación en la frontera y, especialmente, de las muertes registradas en aguas cercanas a Ceuta y a la provincia marroquí de Tetuán.

"Quizás me equivoque, pero entiendo que todo esto puede achacarse un poco al deseo de desviar la atención de que los marroquíes no piensen en los 140 y tantos muertos que se han recogido en aguas de Ceuta y en aguas de la provincia de Tetuán", ha explicado.

Cembrero considera que este discurso necesita señalar a un culpable, aunque ha matizado que, por ahora, no cree que pueda interpretarse como una campaña dirigida directamente contra el Gobierno español. "Es un Gobierno absolutamente complaciente con las autoridades marroquíes", ha afirmado, antes de poner como ejemplo las últimas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente.

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