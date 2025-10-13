Cembrero, sobre la paz total de Gaza: "Queda mucho camino por andar y dependerá mucho del compromiso de Trump"

El periodista destaca en Al Rojo Vivo que, pese a los avances recientes, la situación en Gaza sigue llena de incertidumbre y complejidades, y que la consolidación del alto el fuego aún enfrenta numerosos desafíos.

En Al Rojo Vivo, el escritor y periodista Ignacio Cembrero ha comentado la primera fase del plan de alto el fuego y la liberación de los 20 rehenes israelíes por parte de Hamás. "Hemos visto la emoción de una madre israelí y celebraciones en Israel, pero no habrá festejos en Cisjordania, porque las autoridades israelíes han prohibido incluso exhibir banderas palestinas", ha señalado Cembrero.

El analista ha destacado además que "lo que ocurre hoy no es la paz, sino un avance hacia la consolidación del alto el fuego. Es el camino por el que nos adentramos; queda mucho por recorrer y lleno de incertidumbre, pero ojalá salga adelante".

Sobre el futuro del proceso, Cembrero ha subrayado que "depende en gran medida del compromiso que tenga Donald Trump con este camino, si él se mantiene firme".

