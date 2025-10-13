Ahora

alto al fuego

Cembrero, sobre la paz total de Gaza: "Queda mucho camino por andar y dependerá mucho del compromiso de Trump"

El periodista destaca en Al Rojo Vivo que, pese a los avances recientes, la situación en Gaza sigue llena de incertidumbre y complejidades, y que la consolidación del alto el fuego aún enfrenta numerosos desafíos.

Cembrero, sobre la paz total de Gaza: "Queda mucho camino por andar y dependerá mucho del compromiso de Trump"

En Al Rojo Vivo, el escritor y periodista Ignacio Cembrero ha comentado la primera fase del plan de alto el fuego y la liberación de los 20 rehenes israelíes por parte de Hamás. "Hemos visto la emoción de una madre israelí y celebraciones en Israel, pero no habrá festejos en Cisjordania, porque las autoridades israelíes han prohibido incluso exhibir banderas palestinas", ha señalado Cembrero.

El analista ha destacado además que "lo que ocurre hoy no es la paz, sino un avance hacia la consolidación del alto el fuego. Es el camino por el que nos adentramos; queda mucho por recorrer y lleno de incertidumbre, pero ojalá salga adelante".

Sobre el futuro del proceso, Cembrero ha subrayado que "depende en gran medida del compromiso que tenga Donald Trump con este camino, si él se mantiene firme".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes israelíes con vida como parte del acuerdo de paz en Gaza
  2. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  3. El CIS de Tezanos dispara al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto y le da 15 puntos de ventaja sobre el PP
  4. El juez Peinado prorroga seis meses más la causa principal contra Begoña Gómez
  5. DANA Alice, en directo | Las fuertes lluvias persisten y mantienen en aviso a siete comunidades
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"