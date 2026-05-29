Cembrero desmonta el CIS de Tezanos: "¿De qué sirve publicar sondeos tan alejados de la realidad?"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha cuestionado con dureza el último CIS de Tezanos y ha criticado que sus sondeos lleven años alejados de otros estudios demoscópicos.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apenas refleja desgaste para el PSOE en plena tormenta política y judicial. Según la encuesta dirigida por José Félix Tezanos, los socialistas perderían solo dos décimas en intención de voto y seguirían ganando unas hipotéticas elecciones generales con el 36,2% de los apoyos, más de once puntos por delante del PP.

El sondeo fue realizado antes de que trascendieran dos de los episodios más delicados para el partido en las últimas semanas: la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid.

Mientras el PSOE apenas retrocede, el Partido Popular mejora ligeramente sus datos respecto al mes anterior y alcanza el 24,9% de estimación de voto. Vox, por su parte, protagoniza la mayor subida del barómetro al crecer 1,5 puntos y situarse en el 16,2%.

Los resultados del CIS provocaron una dura reacción en la mesa de análisis de Al Rojo Vivo. El periodista Ignacio Cembrero ha cuestionado la credibilidad de las encuestas elaboradas por el organismo público y criticó que se sigan tomando como referencia. "No deberíamos comentar fake news ni bulos, y es exactamente lo que estamos haciendo", ha afirmado con contundencia.

Cembrero ha recalcado además que los sondeos del CIS llevan años alejados de la realidad demoscópica y del resto de encuestas publicadas. "Nunca se corresponden con la realidad ni coinciden con otros estudios. No entiendo de qué sirve gastar dinero público en sondeos tan alejados de lo que luego ocurre", ha lamentado.

A esas críticas se ha sumado Antonio García Ferreras, que ha cargado duramente contra el organismo presidido por Tezanos. "Sirven como terapia emocional", ha ironizado el presentador, antes de lanzar una valoración todavía más contundente: "A mí me parece una auténtica sinvergonzonería un CIS de estas características en este momento".

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