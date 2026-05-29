Zaida Cantera, al PP: "A las urnas se tiene que ir cada cuatro años y si no te gusta, gánalas"

La exdiputada socialista cree que el PSOE debe "hacérselo mirar" ante la gravedad de los últimos escándalos, aunque comparte parte del discurso de Óscar Puente. Sobre el PP, acusa a Feijóo de usar la moción de censura como "baza psicológica".

Zaida Cantera ha analizado en Al Rojo Vivo el clima político que atraviesa el país tras las últimas polémicas que afectan al PSOE, las declaraciones de Óscar Puente denunciando una supuesta ofensiva contra el Gobierno y el debate abierto en el PP sobre una posible moción de censura.

La exdiputada socialista ha asegurado compartir parte del diagnóstico realizado por el ministro de Transportes, aunque ha lanzado también una reflexión crítica sobre la situación que vive el partido. "Lo cortés no quita lo valiente. Yo estoy de acuerdo con Óscar Puente, pero también creo que hay cosas que deben hacerse mirar porque lo que está ocurriendo no es normal", ha afirmado.

Cantera ha advertido además de que no todo puede atribuirse a campañas de desgaste o ataques externos. "Se puede decir que algunas cuestiones son humo, pero no todo es fuego", ha señalado, dejando entrever que dentro del PSOE también existe preocupación por el impacto político de los últimos escándalos.

Sobre el Partido Popular y la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo impulse una moción de censura, la exdiputada ha considerado que Génova está utilizando esa amenaza más como herramienta de presión política y psicológica que como una opción real de gobierno. "Creo que el PP está jugando una baza psicológica de cara a la ciudadanía", ha sostenido.

Cantera ha cuestionado además la utilidad práctica de una moción de censura en el actual escenario político, teniendo en cuenta la proximidad del próximo ciclo electoral. "¿Qué ganaría realmente el PP? Si la pierde, sale debilitado. Y si la gana, tendría que convocar elecciones prácticamente de inmediato", ha argumentado.

La exparlamentaria ha recordado también que el discurso sobre la "ilegitimidad" del Ejecutivo y las constantes peticiones de elecciones anticipadas forman parte de una estrategia política que lleva años instalada en el debate público. "Llevamos mucho tiempo escuchando que este es un Gobierno ilegítimo, que hay que ir a elecciones o que el Ejecutivo es un Frankenstein o que es antidemocrático", ha apuntado.

Frente a ese relato, Cantera ha defendido la legitimidad parlamentaria del actual Gobierno y recordó que las mayorías se deciden en las urnas. "En democracia se vota cada cuatro años y, si no te gusta el resultado, lo que hay que hacer es ganar las elecciones", ha concluido.

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