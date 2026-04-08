Cembrero, tras conocer que la vía del accidente de Adamuz se habría roto un día antes: "Ya es hora de gastar más dinero en mantenimiento"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero reflexiona sobre la inversión gastada en mantenimiento y hace una crítica a la alta velocidad de España.

La Guardia Civil constata que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero no saltó la alarma por un defecto. Según un último informe de los investigadores de la Guardia Civil sobre el accidente de alta velocidad en Adamuz, un día antes de la tragedia se detectó una alteración eléctrica "compatible con una rotura". Se centran así en una rotura de la vía o de la soldadura como principal hipótesis del fatal accidente.

Tras conocer esta información que adelanta el periódico 'El Mundo', el periodista y escritor Ignacio Cembrero reflexiona sobre la inversión gastada en mantenimiento y hace una crítica a la alta velocidad de España: "Falta de mantenimiento de la red ferroviaria, sobre todo de alta velocidad, no en Adamuz, sino en buena parte de la red", afirma el escritor poniendo como ejemplo el trayecto Madrid-Barcelona, que llegó a hacerse en apenas dos horas y media y ahora se tarda hasta cuatro.

"Eso demuestra la falta de mantenimiento de buena parte de la red de alta velocidad en España. Ya es hora de gastar más dinero y de mejorarla", insiste y concluye Cembrero. En el vídeo podemos conocer además esta información que hemos comentado sobre el accidente de Adamuz.

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