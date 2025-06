Cembrero asegura que "no hay que asustarse en exceso" con la reacción de Trump: "No sabe muy bien lo que dice"

El periodista ha indicado que hay muchos países que también piensan que no es factible gastar un 5% en defensa, pero que "no han querido hacer ruido" ni marcar "distancias con Trump" como ha hecho Sánchez.

Ignacio Cembrero ha reaccionado a la amenaza arancelaria de Donald Trump a España después de que Pedro Sánchez haya mostrado su rechazo a alcanzar un 5% en gasto en defensa durante la cumbre de la OTAN.

El periodista ha asegurado que no hay "de qué preocuparse", dejando claro que "no hay que asustarse en exceso" con la reacción del presidente de Estados Unidos. "No sabe muy bien lo que dice", ha destacado.

Cembrero ha explicado que, aunque Trump señale que va a negociar con España, esto no puede hacerlo así. "Negocia el departamento de Comercio y no hay negociaciones bilaterales en esta materia con países de la UE", ha aclarado.

De esta forma, ha dejado claro que, de negociar, debería hacerlo con la Comisión Europea. Por tanto, ha reiterado que no hay que "asustarse mucho" con esta amenaza.