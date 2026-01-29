Ainoha Martínez, sobre la indemnización de Ábalos: "Está en la carcel por lo cual no necesita ayuda economica"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha aportado más detalles sobre el trasfondo económico y político de la decisión y ha subrayado además una diferencia clave respecto al caso de Santos Cerdán: "Cerdán no estaba en prisión provisional".

Tras formalizar la renuncia a su acta como diputado, José Luis Ábalos anunció este jueves que, una vez concluida su etapa política, ha optado por jubilarse para poder "vivir". A través de un mensaje publicado en la red social X, el exministro de Transportes aseguró que "no me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación".

En el programa Al Rojo Vivo, la periodista Ainhoa Martínez ha aportado más detalles sobre el trasfondo económico y político de la decisión. "Cuando se planteó por primera vez la posibilidad de que Ábalos renunciara a su escaño, hablamos con fuentes parlamentarias que nos explicaron que la indemnización que reciben los diputados al dejar el cargo no es una prestación al uso, como el paro, sino una cuantía temporal destinada a cubrir el periodo hasta que encuentran otro empleo", ha explicado.

Martínez ha subrayado además una diferencia clave respecto al caso de Santos Cerdán. "A Cerdán sí se le concedió esta indemnización, pese a la oposición del PP, porque no estaba en prisión provisional. En el caso de Ábalos, al encontrarse en la cárcel, se entiende que no necesita esa ayuda económica hasta encontrar otro trabajo".

Sobre el momento elegido para dejar el escaño, la periodista ha apuntado que "la estrategia de retenerlo ya estaba agotada". Por un lado, porque no percibía salario alguno y buena parte de su estrategia respondía precisamente a la necesidad de ingresos. Por otro, porque Ábalos confiaba en que mantener el acta le sirviera como escudo para evitar la prisión, al no existir precedentes de un diputado encarcelado. Esa vía tampoco funcionó. Finalmente, ha optado por entregar el escaño para poder acceder a una pensión y garantizarse unos ingresos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.