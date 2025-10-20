Carlos Cagigal, experto en energía, analiza la posibilidad de un nuevo apagón: "Vamos a pasar un invierno tranquilo"

El experto ha transmitido tranquilidad en Al Rojo Vivo "al menos hasta la próxima primavera" y ha advertido que, aunque el sistema eléctrico español es un modelo mundial, necesita resolver los problemas de integración de las renovables.

Carlos Cagigal, experto en energía, ha reaccionado este lunes en Al Rojo Vivo a las declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, quien aseguró que "el sistema eléctrico español es el mejor del mundo y es seguro", recordando además que en él "intervienen múltiples agentes, no solo Redeia".

Cagigal ha coincidido parcialmente con la afirmación, reconociendo que "teníamos y seguimos teniendo una de las mejores infraestructuras eléctricas del mundo", aunque ha advertido que existen problemas de integración de las energías renovables.

El experto ha explicado que el modelo español de red eléctrica "ha sido referente internacional". "Durante años venían de Estados Unidos y de Europa a estudiar nuestra gestión de la alta tensión. Pero ahora tenemos un problema de integración: tecnologías antiguas que avanzan muy despacio y tecnologías modernas —que representan el futuro— que van muy rápido. Una vez se armonicen en la nueva planificación, volveremos a tener la mejor infraestructura del mundo", ha asegurado.

Cagigal también ha destacado que Red Eléctrica ha comenzado a revisar sus cálculos de planificación, lo que, según él, ha cambiado el discurso en apenas una semana.

Por último, ha lanzado un mensaje de calma de cara al invierno: "Podemos estar tranquilos. No va a haber apagones. Los pequeños problemas de sobretensión están desapareciendo. Al menos hasta la próxima primavera, podemos estar tranquilos".

