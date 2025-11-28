Carmen Morodo reconoce que le importa "bastante poco" lo que Ábalos diga en los medios: "Me interesa lo que diga en sede judicial"

La periodista Carmen Morodo reflexiona sobre la situación del PSOE tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. En el vídeo, los detalles.

Tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, a quienes la Fiscalía Anticorrupción les pide 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, la periodista Carmen Morodo, de La Razón, asegura que en estos momentos, "debemos pedir y exigir [al PSOE] lo mismo que pedíamos y exigíamos a Esperanza Aguirre con las 'manzanas podridas' o al PP con la Gürtel".

Por ello, "no vale", asegura Morodo, todo los calificativos que ahora el PSOE quiera lanza al que fuera su secretario de Organización. Afirma, por ende, que Pedro Sánchez tenía, con respecto a ese caso, una "responsabilidad in vigilando".

Por otro lado, y en cuanto a las cosas o advertencias que está haciendo en algunos medios de comunicación el propio Ábalos, Morodo reconoce que le importan "bastante poco": "Me interesa lo que diga en sede judicial".

Ahora bien, con respecto a Koldo, que es, dice Morodo, quien mueve los hilos, "sí me consta que tienen sus bombas": "Probablemente no con recorrido penal, pero sí con recorrido reputacional, desde el punto de vista político", afirma Morodo. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.