Carmen Morodo: "Quienes estaban en poder de todos los secretos de Rajoy eran Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal"

La subdirectora de 'La Razón' ha analizado el juicio del caso Kitchen, y ha destacado en lo referente a las declaraciones de Rajoy, Cospedal y Sáenz de Santamaría que "estamos asistiendo a un ejercicio de desmemoria interesada en el ámbito político".

Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', ha analizado en Al Rojo Vivo el juicio del caso Kitchen, destacando que "estamos asistiendo a un ejercicio en el ámbito político de desmemoria interesada de estrategia de la defensa penal". "Y, además, yo creo que con una protección cruzada en las declaraciones que se están produciendo en clave política, en los hechos políticos, porque los hechos penales se tienen que dilucidar y además, si no hay pruebas, pues no hay pruebas", ha expresado.

Sin embargo, la periodista ha señalado que "en este ámbito, tenemos a Cospedal, que se encargaba de Villarejo, y tenemos a la que entonces era vicepresidenta del Gobierno, que no solo tenía el control formal, sino que tenía una relación personal intensa e íntima con el entonces director de los servicios de inteligencia y también tenía una relación personal muy estrecha con quien entonces era el secretario de Interior".

Además, Morodo ha subrayado que "había una competencia entre la secretaria general de entonces y Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal y Santamaría brutal a muerte por ver quién ofrecía mejores servicios a Rajoy, quién le solucionaba mejor la papeleta". "Luego las cosas se complicaron porque esa misma competencia entre ellas dos hizo que Rajoy no pudiese tomar la decisión que a lo mejor le hubiese gustado tomar, que era señalar a Soraya y dejar fuera a Cospedal porque había muchos secretos metidos en las maletas que las dos guardaban", ha manifestado.

En este punto, la subdirectora de 'La Razón' ha dicho que ella no tiene "pruebas de que participasen, pero en una operación policial diseñada desde el punto de vista evidentemente político, porque quien es el principal protegido es el que entonces era presidente del Gobierno, quienes estaban en manos o en poder de todos los secretos de Rajoy eran tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Cospedal". "Eso, sin duda", ha concluido.

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