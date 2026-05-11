Carmen Morodo, tras la polémica en torno al desembarco del crucero con hantavirus: "Tengo la sensación de que pertenezco a un primer mundo muy hipócrita"

En Al Rojo Vivo, la subdirectora de 'La Razón' ha respondido a las duras críticas de Rosa Dávila por la gestión del brote de hantavirus y denuncia "ruido político tóxico", falta de lealtad institucional e hipocresía en las prioridades.

En Al Rojo Vivo, la subdirectora de 'La Razón' ha respondido con dureza a las críticas lanzadas por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien cargó contra la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria provocada por el crucero MV Hondius, vinculado a un brote de hantavirus. Dávila aseguró que Tenerife y Canarias "han sido testigos y víctimas de un Gobierno soberbio".

Ante esas palabras, la periodista ha defendido la actuación de las autoridades y ha señalado: "Si todo esto se hubiese hecho con más lentitud, hoy estaríamos escuchando exactamente la crítica contraria. La realidad es que la respuesta ha sido muy rápida. Se ha actuado con agilidad y, además, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos".

A continuación, ha ido un paso más allá y ha atribuido las críticas a una estrategia política: "Yo creo que este ruido viene únicamente desde Canarias y, en este caso, es un ruido político tóxico y agotador. Puedo entender que, en clave política, Coalición Canaria considere que necesita mantener la presión sobre el Gobierno, pero está corriendo el riesgo de aparecer como irresponsable y exagerada".

La subdirectora ha querido recordar, además, que la gestión no dependía exclusivamente del Ejecutivo español: "No ha sido el Gobierno de España llegando allí y decidiendo actuar como le parece. Ha habido organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y se han aplicado protocolos internacionales para coordinar la salida de los pasajeros y su traslado a sus respectivos países".

También ha mostrado su preocupación por la filtración de mensajes privados relacionados con la gestión de la crisis: "¿En manos de quién estamos? Cuando tenemos una crisis que, desde el punto de vista sanitario y técnico, se ha gestionado de manera prácticamente impecable, resulta que desde el ámbito político acabamos viendo publicados mensajes privados sobre cómo se ha llevado todo. Eso refleja una alarmante falta de lealtad institucional y demuestra que, para algunos, lo único importante son sus propios intereses".

Finalmente, ha cerrado su intervención con una reflexión más amplia sobre las prioridades políticas y sociales: "Tengo la sensación de vivir en un primer mundo profundamente hipócrita a la hora de establecer sus prioridades. Porque toda esta escandalera no la estamos viendo en Canarias ante una crisis humanitaria tan grave como la migratoria".

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