Carmen Morodo, tras negar Esperanza Aguirre el "genocidio" de Israel en Gaza: "Sus palabras generan un ruido que nunca suma al PP, tal vez a Ayuso"

La periodista Carmen Morodo critica las palabras de la expresidenta y analiza, a nivel político, lo que pueden suponer. En el vídeo, podemos ver completa su intervención.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, se une a las voces del PP que niegan que en Gaza haya un genocidio. Aguirre lo ha rechazado de forma contundente y ha reducido el exterminio de Israel en Gaza a "cosas" que pasan en las guerras.

La periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, asegura que "genera un ruido que nunca suma a la dirección nacional del PP, tal vez sí a Isabel Díaz Ayuso". Sostiene, además que "en el tema de Gaza el PP debería medir muy bien cuál es la opinión mayoritaria".

Según apunta Morodo, "Aguirre se olvida de la parte más importante porque Israel ya no es un estado democrático, sino asesino porque está usando el hambre como arma de guerra y está intentando exterminar a la población palestina".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde analiza, por otro lado, el papel y la estrategia de Ayuso. Considera que tal estrategia puede servirle en Madrid, pero no tiene tan claro que pueda servirle fuera.