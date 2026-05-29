Carmen Morodo: "Hoy Pedro Sánchez está más solo que nunca"

La subdirectora de 'La Razón' cree que la defensa de Óscar Puente ante los escándalos del PSOE refleja "incertidumbre y desconcierto" en Moncloa. La periodista advierte además del riesgo de "poner en cuestión el Estado de derecho".

La subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, se ha pronunciado sobre las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que este dedicara una extensa intervención a defender al PSOE frente a los últimos escándalos judiciales y políticos que rodean al partido. Durante cerca de quince minutos, Puente denunció una supuesta ofensiva judicial y mediática contra los socialistas con el objetivo de "derribar al Gobierno".

Para Morodo, la reacción del ministro evidencia el clima que se vive actualmente dentro del PSOE y en el entorno de Moncloa. "Creo que estamos en un momento en el que la reacción de Óscar Puente refleja perfectamente la situación de incertidumbre y desconcierto que existe tanto dentro del PSOE como en la dirección de Moncloa", ha señalado en Al Rojo Vivo.

La periodista considera además que el tono empleado por el ministro responde a una estrategia claramente defensiva. "Es una reacción a la defensiva y me parece muy delicada, porque juega con riesgos importantes al poner en cuestión el funcionamiento del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático", ha afirmado.

Según Morodo, el objetivo del PSOE pasa ahora por intentar reagrupar a su electorado y reforzar la moral interna en un momento especialmente complicado. "Buscan cohesionar a la militancia en un escenario en el que el cerco judicial es cada vez mayor y donde el relato del 'lawfare' ha perdido fuerza", ha manifestado.

La analista ha añadido también que el mensaje de Puente no solo iba dirigido a la opinión pública, sino también a los socios parlamentarios del Ejecutivo. "Desde el punto de vista parlamentario, intentan lanzar un mensaje a sus aliados, porque Pedro Sánchez está hoy más aislado que nunca", ha concluido.

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