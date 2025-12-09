Carmen Morodo analiza el 'caso Salazar': "Creo que es la primera vez que Sánchez le ve las orejas al lobo internamente"

La periodista ha señalado que cree que dentro del PSOE se han producido una suma de "errores" que no tienen marcha atrás, preguntándose hasta qué punto este caso afecta a la credibilidad interna de Sánchez.

Carmen Morodo ha reaccionado al 'caso Salazar' destacando que cree que dentro del PSOE y en la dirección de Moncloa y Ferraz se han producido una "suma de errores" que no tienen marcha atrás.

La periodista se ha preguntado hasta qué punto esto afecta a la credibilidad interna del presidente del Gobierno y a su núcleo duro, señalando que no tienen un "relato", algo que hasta ahora siempre habían sido muy capaces de tener.

"Sabemos que las denuncias de acoso se producen. Han pasado meses hasta que ahora les creen porque el escándalo les ha llevado por delante", ha criticado.

Un momento que ha aprovechado para destacar que cree que es la primera vez que Pedro Sánchez "le ve las orejas al lobo" internamente.

