Carlota Reig revela cómo a Casillas le dieron el cambiazo con la Copa del Mundo en 2010: "La original nunca se entrega a ninguna selección"

La periodista ha desvelado cómo Casillas descubrió que le habían cambiado la Copa cuando él la soltó en el vestuario para ir a ducharse. "Al cogerla de nuevo vio que pesaba tres kilos menos", ha explicado en Al Rojo Vivo.

Carlota Reig ha desvelado la anécdota que Iker Casillas le contó sobre el Mundial de 2010, cuando le dieron el cambiazo con la Copa que ganó la selección española.

La periodista ha indicado que los jugadores levantaron la Copa original e hicieron la vuelta de honor por el campo con ella hasta meterse en el vestuario. En ese momento, Casillas la soltó para quitarse la camiseta e ir a ducharse.

"Lo que me cuenta es que cuando volvió a cogerla descubrió que pesaba tres kilos menos", ha contado en Al Rojo Vivo.

De esta forma, descubrió que le habían dado el cambiazo, algo habitual ya que la Copa original no se entrega a ninguna selección. "Pertenece a la FIFA", ha destacado Reig.

Este año, parece que los jugadores sí que tendrán algo que llevarse a casa, y es que han recibido una mini réplica, algo que antes no pasaba. Además, este año también han recibido como novedad un anillo.

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