Carlos Segovia, tras las elecciones en Extremadura: "Ha fracasado un modelo de gobierno"

El periodista califica el escenario tras las elecciones de "un espectáculo lamentable" y amplía la crítica a Ferraz, al considerar que no se puede desligar el resultado de Extremadura.

Carlos Segovia ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados de las elecciones en Extremadura y ha puesto el foco en Miguel Ángel Gallardo tras el batacazo electoral del PSOE.

"Ha sido marciano desde el principio hasta el final la intervención de Gallardo. Pero es estar en Marte situar como candidato a alguien procesado por enchufar al hermano del líder del partido y que, después de una debacle de la dimensión de la de anoche, no anuncie su dimisión, que sería lo normal en cualquier democracia europea", ha afirmado.

Segovia considera que la continuidad de Gallardo al frente del partido tiene las horas contadas: "No creo que pase de hoy como líder del partido".

El periodista califica además la situación de "un espectáculo lamentable" y extiende su crítica a la dirección federal del PSOE: "También veo en Marte a Ferraz cuando dice que no se puede culpar solo a Gallardo de un resultado así. Yo creo que ha fracasado un modelo de gobernar como el que está practicando el PSOE".

Según Segovia, ese modelo no ha convencido al electorado extremeño: "Se ha intentado convencer a los extremeños de que se está siendo contundente con la corrupción o de que la financiación singular es muy buena para Extremadura, y son cosas que los extremeños no han comprado".

